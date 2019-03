Juventus nie potwierdził, czy projekt, który pojawił się w sieci, to faktycznie wybrany przez klub wzór koszulek na nowy sezon, ale informacje dotyczące trykotów przekazywane przez serwis footyheadlines.com najczęściej się sprawdzają.

Kibicom nowy wygląd koszulek, najdelikatniej mówiąc, nie przypadł do gustu. Czarno-białe pasy, będące od lat rozpoznawczym znakiem Starej Damy, zastąpiły dwa pionowe panele, oczywiście w klubowych barwach. "Gdzie są nasze pasy?", "to jest nieporozumienie", "mam nadzieję, że jeszcze to odkręcą", "obrzydliwe" - to tylko część z komentarzy, jakie widnieją pod zdjęciami koszulki.

Zmiana wzoru może być kontynuacją próby odświeżenia marki, jaką już dwa lat temu podjął klub. Wtedy, co również spotkało się z dużym niezadowoleniem fanów, Juventus zrezygnował z tradycyjnego loga, zmieniając go na symbol przypominający literę J.