Występujący na prawym skrzydle Neres przykuł uwagę mediolańczyków już w zeszłym sezonie. Wtedy Włochów odstraszyły jednak oczekiwania finansowe Ajaksu, który za swojego gracza żądał 50 mln euro.

W tegorocznym letnim okienku transferowym ma się już jednak obyć bez komplikacji. Neres doszedł do porozumienia z władzami Ajaksu, które zapewniły gracza, że nie będą mu robić problemów z odejściem.

Kwota transferu nie jest znana, ale 22-letni Brazylijczyk kosztować może od 30 do 40 mln euro. Neres potwierdził swoją wysoką klasę w niedawnym dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. W pierwszym spotkaniu, przegranym 1:2 w Amsterdamie, zaliczył asystę, a w rewanżu w stolicy Hiszpanii wpisał się na listę strzelców. Łącznie w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 40 spotkaniach, w których strzelił 8 goli i dorzucił do tego 13 asyst.