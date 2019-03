Trzy gole w 160 minut (w Serie A i Pucharze Włoch), to dorobek Moise Keana w tym sezonie. 19-latek gra w Juventusie rzadko, ale jeśli już dostaje szanse, to je wykorzystuje. Mimo wszystko Massimiliano Allegri na razie nie wiąże z nim poważniejszych planów, a to powoduje, że piłkarzem interesują się inne zespoły.

Zdaniem portalu "Sport Mediaset", jednym z zainteresowanych jest AC Milan. Mediolański zespół bada rynek w poszukiwaniu piłkarzy, którzy w przyszłym sezonie będą stanowić o sile drużyny Gennaro Gattuso, z której latem najprawdopodobniej odejdzie Patrick Cutrone. Włoch w rundzie wiosennej siedzi najczęściej na ławce rezerwowych przez to, że przegrał rywalizację z Krzysztofem Piątkiem.

Ewentualne przejście Keana z Juventusu do Milanu byłoby jednak dla Polaka złą wiadomością. Wiadomo, że ulubionym systemem gry Gattuso jest 4-4-3 z jednym środkowym napastnikiem. To natomiast oznacza, że po wygraniu rywalizacji z Cutrone, reprezentant Polski znowu miałby poważnego konkurenta w walce o pierwszy skład "Rossonerich". W tym sezonie 23-latek, który do Włoch trafił z Cracovii, rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 27 goli..