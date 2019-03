"Krzysztof Piątek jest jak szaleniec"

- Krzysztof Piątek przypomina mi Inzaghiego. Wydaje się, że zawsze wie, gdzie poleci piłka - stwierdził Andrea Pirlo w rozmowie z "La Gazzettą dello Sport". - Jest młody i niemal zawsze strzela gole. Podoba mi się charakter, zawsze szuka bramki, niemal jak szaleniec.

Krzysztof Piątek zimą przeszedł z Genoi do Milanu i od razu stał się kluczowym piłkarzem "Rossoneri". Łącznie w 10 meczach strzelił aż osiem goli, dzięki którym Milan przybliżył się do awansu do Ligi Mistrzów, które gwarantuje zajęcie jednego z pierwszych czterech miejsc w Serie A.

Pirlo wypowiedział się również na temat swojej obecnej sytuacji. - Czuję się bardzo dobrze. Nie tęsknię za codziennymi treningami, najbardziej tęskniłem za swoją rodziną. Po 25 latach nie mam ciśnienia na to, by szybko znaleźć nową pracę. Muszę dobrze przemyśleć, co chcę zrobić - powiedział 39-latek. Pirlo jest legendą włoskiej piłki i Milanu, ale znakomicie spisywał się również w Juventusie. Karierę piłkarską zakończył w 2017 roku w amerykańskim New York City.