Mistrzowie Włoch od kilku lat przygotowują się do sezonu w Stanach Zjednoczonych. W tym roku ma być jednak inaczej. Co prawda rzecznik prasowy Juventusu przekonuje, że zmiana była konieczna, bo zespół za długo już latał do USA, ale dziennikarze ""New York Times" twierdzą co innego. Ich zdaniem "Stara Dama" zmienia plany przedsezonowe z uwagi na śledztwo, jakie toczy się w sprawie Cristiano Ronaldo.

Policja z Las Vegas w dalszym ciągu prowadzi dochodzenie w sprawie Portugalczyka. Ronaldo jest oskarżony o gwałt na Kathryn Mayordze. Do zdarzenia miało dojść w 2009 roku. Piłkarz Juventusu nie przyznaje się do winy. Kobieta i jej prawnicy twierdzą jednak, że mają dowody obciążające go.

Kapitan reprezentacji Portugalii unika wyjazdów do USA, bo nie wie, czy nie zostanie tam przesłuchany. Amerykańscy dziennikarze przekonują, że to dlatego Juventus nie uda się w tym roku do Stanów na turniej towarzyski. W zamian za to "Stara Dama" ma wziąć udział w turnieju Champions Cup w Chinach.