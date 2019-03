Milik zdobył w tym sezonie już 15 bramek w lidze. Żaden inny gracz Napoli nie może się z nim równać. Lorenzo Insigne i Dries Mertens strzelili po 9 goli. W klasyfikacji strzelców Serie A Polak jest na piątym miejscu, ale to właśnie on, a nie Cristiano Ronaldo (19 bramek) czy Fabio Quagliarella (21 trafień) został wyróżniony. W najlepszej jedenastce zimy znalazło się za to miejsce dla Krzysztofa Piątka, który może się pochwalić 19 golami. Piątek w styczniu zamienił Genoę na Milan, ale nie przestał regularnie strzelać, choć Milan ma duże kłopoty z kreowaniem ofensywnych akcji.

Doceniono także Duvana Zapatę, który w ostatnich tygodniach znajduje się w kapitalnej formie. Po 13. kolejkach Serie A miał zaledwie bramkę na koncie, a teraz ma aż 17 trafień!

Wyróżniony został także Piotr Zieliński, który w tym sezonie stał się kluczowym zawodnikiem Napoli. W zeszłym roku Maurizio Sarri (ówczesny szkoleniowiec) częściej stawiał na innych pomocników, Polak pełnił rolę pierwszego rezerwowego. Przyjście Carla Ancelottiego zmieniło wszystko. Z podstawowego składu Napoli tylko Kalidou Koulibaly rozegrał więcej minut niż Zieliński.

24-latek zagrał w tym sezonie 27 meczów i zdobył cztery bramki. Jedyną rzeczą do której można się przyczepić w jego grze jest brak asyst, choć duża w tym "zasługa" napastników, którzy często marnowali jego zagrania.

Najlepsza jedenastka zimy w Serie A:



Donnarumma (Milan) - De Vrij (Inter), Acerbi (Lazio), Romagnoli (Milan) - Zieliński (Napoli), Praet (Sampdoria), Callejon (Napoli), Gomez (Atalanta) - Milik (Napoli), Piątek (Milan), Zapata (Atalanta)