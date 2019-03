PETER DEJONG/AP

To, że Matthijs de Ligt opuści latem Ajax Amsterdam jest niemal pewne. Do tej pory 19-letni stoper był łączony z Realem Madryt oraz Barceloną. Do gry wkracza także Juventus, który w kwietniu zmierzy się z Holendrami w 1/4 finału Ligi Mistrzów.

Juventus stracił zaledwie 19 goli w 28 spotkaniach w Serie A. Na środku obrony w podstawowym składzie występują: 31-letni Leonardo Bonucci oraz trzy lata starszy Giorgio Chiellini. Szanse gry otrzymują także: 24-letni Daniele Rugani, 37-letni Andrea Barzagli i ściągnięty zimą, w miejsce Mehdi Benatii, Martin Caceres (ur. 1981). Chociaż defensywa jest silnym punktem Juve, to władze klubu zamierzają wzmocnić, a zarazem odmłodzić tę formację. Idealnym kandydatem, według informacji Corriere di Torino, jest Matthijs de Ligt. Licząc wszystkie rozgrywki Holender rozegrał w tym sezonie aż 41 spotkań, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował dwie asysty. Do pierwszej drużyny Ajaxu dołączył już w październiku 2016 roku. W tym czasie stał się filarem formacji obronnej. Ajax zarobi na nim wielkie pieniądze, pisze się o kwocie rzędu 80 milionów euro. Wciąż jednak nie wiadomo kto konkretnie zapłaci za 19-latka. Zainteresowane nim są Barcelona, Real i właśnie Juventusu. Stara Dama zmierzy się z Ajaxem w kwietniowych meczach 1/4 finału LM. To właśnie wtedy Fabio Paratici, dyrektor sportowy Juve, ma spotkać się z Mino Raiolą, ekscentycznym agentem zawodnika. De Ligt ma na swoim koncie także 13 występów w kadrze.