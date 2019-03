Bramkarz wicelidera Serie A w jednej z sytuacji został kopnięty przez Ignacio Pussetto w 5. minucie spotkania z Udinese, co poskutkowało rozcięciem głowy. Lekarze opatrzyli Kolumbijczyka i zalecili mu opuszczenie murawy, ale ten zdecydował się na niej pozostać i kontynuować grę z opatrunkiem.

Jak się okazało nie był to dobry pomysł, choć początkowo zachowanie Ospiny nie pokazało niczego niepokojącego. Pół godziny po kopnięciu przez Pussetto, bramkarz Napoli jednak zemdlał. Lekarze natychmiast przetransportowali go do szpitala. Początkowo włoskie media informowały, że 30-latek jest nieprzytomny, ale neapolitańczycy szybko zdementowali te plotki wydając specjalny komunikat.

Ospina w szpitalu przeszedł szczegółowe badania, które nie wykazały żadnego poważnego urazu. Lekarze stwierdzili, że Kolumbijczyk zemdlał na skutek nagłego spadku ciśnienia spowodowanego wcześniejszym urazem. Dla pewności piłkarza pozostawiono jednak na kilkunastogodzinnej obserwacji.