SSC Napoli w ćwierćfinale Ligi Europy. Udinese rozbite przez Juventus

W miniony czwartek Napoli zameldowało się w ćwierćfinale Ligi Europy. Choć neapolitańczycy stracili w rewanżu z FC Salzburg aż trzy gole, to bramka Arkadiusza Milika z początku spotkania dała im awans. W ćwierćfinale europejskich rozgrywek wicemistrz Włoch zmierzy się z Arsenalem F.C. W tym momencie Napoli zajmuje 2. miejsce w tabeli ligi włoskiej i traci do Juventusu 18 punktów. Dziś „Bianconeri” sensacyjnie przegrali mecz z Genoą, więc Napoli może zniwelować stratę do 15 punktów, choć dużo to już nie zmieni w kontekście mistrzostwa kraju.

Udinese to obecnie 16. drużyna Serie A. Podopieczni Davide Nicoliego mają nad strefą spadkową jedynie punkt przewagi, choć warto pamiętać, że rozegrali o jedno spotkanie mniej od reszty stawki. W kadrze na mecz z Napoli nie znalazł się niestety Łukasz Teodorczyk. W poprzedniej kolejce Udinese przegrało z Juventusem 1:4.

W pierwszym składzie Napoli powinniśmy dziś zobaczyć będących w świetnej formie: Arkadiusza Milika (najlepszy strzelec drużyny w lidze – 14 bramek) i Piotra Zielińskiego.

Napoli - Udinese. Gdzie oglądać mecz 28. kolejki Serie A? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV niedzielnego meczu SSC Napoli - Udinese przeprowadzi Eleven Sports 2. W Internecie spotkanie obejrzymy na stronie elevensports.pl i w aplikacji Eleven Sports. Początek transmisji od godziny 17:55.