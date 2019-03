- Krzysztof Piątek powinien być lepiej obsługiwany przez kolegów - stwierdził Luigi Riccio, asystent trenera Gennaro Gattuso. Jego wypowiedź potwierdza to, co widać gołym okiem, zwłaszcza w ostatnich meczach: Polak ma niewiele okazji do zdobycia bramki. Jego aktualny dorobek - osiem goli w dziewięciu meczach - wynika głównie z jego ponadprzeciętnych umiejętności. - To niesamowite, że zawsze znajduje się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie - ocenił Ricardo Kaka. Tak padł chociażby gol w ostatnim meczu z Chievo czy wcześniejsze trafienia z Romą i Atalantą. Nie były one zwieńczeniem składnej akcji, lecz raczej przypadkowymi wbiciami piłki w pole karne, gdzie akurat czyhał Piątek.

Piątek w Milanie ma mniej okazji niż w Genoi. Ale są lepsze

To, że Piątek ma w Milanie mniej okazji niż w Genoi pokazują statystyki (wszystkie za WhoScored.com, tylko mecze ligowe). W Genoi Piątek rozegrał 19 meczów (1594 minut), w Milanie jak do tej pory siedem (480 minut). Polak w poprzednim klubie zdobywał jedną bramkę co 122,6 minuty, natomiast w Milanie co 80,3. Ale już statystyka strzałów pokazuje wiele: wcześniej uderzał co 20,7 minuty, teraz co 30,1 (licząc same pole karne to odpowiednio 99,6 i 160,7 minut).

AC Milan od dłuższego czasu ma problem z tworzeniem sytuacji swoim ofensywnym piłkarzom - to problem, który przewija się od początku tego sezonu, dotyczył wcześniej również Gonzalo Higuaina. Pod względem strzałów na mecz Milan jest dopiero siódmy, choć zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Z otwartej gry Piątek uderza teraz średnio raz na 37,1 minuty, podczas gdy w Genoi były to już tylko 29 minuty. Polak również znacznie rzadziej uderza po stałych fragmentach gry (241 - 88,6).

Strzela celniej i ze słabszej nogi

Ciekawe jest to, jak Piątek zaadaptował się do nowych warunków. Znacznie spadła częstotliwość jego niecelnych oraz zablokowanych strzałów (średnio o odpowiednio ok. 110 minut i 55). Zdecydowanie rzadziej uderza piłki swoją lepszą, prawą nogą oraz głową. Nadrabia to jednak uderzeniami piłki lewą nogą - w taki sposób oddał aż sześć z 16 strzałów w Serie A. W Genoi przez wszystkie 19 spotkań uderzał w taki sposób tylko pięciokrotnie.

Polak zachwyca swoimi umiejętnościami gry bez piłki - co pokazał choćby w starciu z Atalantą - co jest bardzo ważne w Milanie. Notuje w nim kontakt z piłką średnio raz na trzy minuty, w Genoi było to 2,6 minuty (częstotliwość podań jest niemal identyczna). Jednocześnie Piątek obecnie rzadziej posyła kluczowe podania. To da się wytłumaczyć faktem, że w Genoi grał w duecie ze wspierającym go Christianem Kouame, a w Milanie to on jest jedynym punktem odniesienia na szpicy.

Piątek jest zabójczo skuteczny

Bardzo ciekawą statystyką jest również expected goals (xG, statystyki za Understat.com). To gole oczekiwane, czyli sposób na określenie prawdopodobieństwa, z jakim strzał oddany z danego miejsca i w danych okolicznościach skończy się golem. Statystyka ta sprawdza szczególnie na przestrzeni całych sezonów i pozwala sprawdzić, czy dany piłkarz (albo zespół) radzi sobie lepiej lub gorzej niż powinien. Jeśli zawodnik zdobywa dużo więcej bramek niż wskazywałoby na to jego xG, to oznacza, że jest zabójczo skuteczny.

Piątek w teorii powinien zdobyć cztery gole w ligowych meczach Milanu (xG wyniosło 3,96), ale Polak ma na koncie już sześć trafień - jedno co 81 minut. W Genoi strzelał średnio co 122,4 minuty; "powinien" zdobyć dziewięć bramek, ale trafił aż 13-krotnie. Piątek w teorii wykorzystuje zdecydowanie więcej okazji niż powinien, ale w jednym typie sytuacji spisuje się gorzej: to uderzenia z pola bramkowego. W ten sposób teoretycznie powinien zdobyć 3,43 trafienia, a ma "tylko" dwa.

Gole Krzysztofa Piątka w tym sezonie Serie A Understat.com

Polaka czeka mecz pełen walki

Starcie z Interem Mediolan bywa nazywane we Włoszech "egzaminem dojrzałości" dla Piątka. Wielkie spotkanie, wielkie oczekiwania i znakomici rywale; Polak będzie walczył ze Stefanem De Vrijem oraz Milanem Skriniarem. Wydaje się, że obrońcy w Serie A ostatnio poświęcają Piątkowi dużo więcej uwagi, przez co w niektórych spotkaniach Piątek bardziej niż na grze w piłkę musiał skupiać się na walce fizycznej z rywalami. W derbach Mediolanu może być podobnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki ostatnich meczów: 1:0 dla Interu po golu w doliczonym czasie gry, 0:0 i 1:0 dla Milanu po dogrywce w Pucharze Włoch.

Jednak Piątek pokazał, że radzi sobie nawet mając niewiele okazji. W Serie A zdobył aż o sześć bramek (6.07) więcej niż teoretycznie powinien. Drugą największą różnicę na plus ma lider klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarella (4,14). Dla porównania, Cristiano Ronaldo mimo zdobycia 19 bramek i tak powinien strzelić 21-22 goli.

W czołowych ligach europejskich tylko jeden piłkarz może równać się z Polakiem pod względem skuteczności. To Lionel Messi, ale Argentyńczyk i tak jest nieznacznie gorszy. Piątek ma w Milanie trudniej, niż mógłby się tego spodziewać, ale nie narzeka: robi swoje. Strzela gole.