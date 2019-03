AC Milan - Inter Mediolan. Krzysztof Piątek zadebiutuje w derbach Mediolanu

Niedzielny mecz 28. kolejki będzie pojedynkiem nie tylko o panowanie w mieście, ale i o trzecie miejsce miejsce w tabeli Serie A. Przed tą serią spotkań ostatnie miejsce na „pudle” zajmuje Milan, który zgromadził 51 punktów „Rossoneri” mają tylko punkt przewagi nad Interem Mediolan. Wygrywając z lokalnym rywalem podopieczni Gennaro Gattuso będą zdecydowanie spokojniejsi w trakcie kolejnych dziesięciu kolejek.

Gdy spojrzymy na tabelę za faworyta meczu możemy uznać Milan, który wygrał pięć ostatnich meczów w lidze. Co więcej, 18-krotny mistrz Włoch ma kadrze Krzysztofa Piątka, dla którego będą to pierwsze derby Mediolanu. Inter to oczywiście niezwykle wymagający przeciwnik, ale napastnik reprezentacji Polski udowadniał już, że potrafi ukłuć silne zespoły. W tym sezonie Serie A, w barwach Genoi i Milanu, pokonywał m.in. bramkarzy Napoli, Romy i Lazio. Piątek ustrzelił w tym sezonie ligowym 19 goli i w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców ligi ma o jedno trafienie mniej niż prowadzący Fabio Quagliarella.

Pierwsza połowa marca nie była najlepsza w wykonaniu Interu Mediolan. W lidze drużyna Luciano Spallettiego pokonała SPAL, przegrała ze słabym Cagliari i zdążyła odpaść z Ligi Europy. W 1/8 finału lepsi od „Nerazzurrich” okazali się piłkarze Eintrachtu Frankfurt.

Transmisję niedzielnego meczu między AC Milan a Interem Mediolan przeprowadzi Eleven Sports 1. W Internecie derby Mediolanu obejrzymy na stronie elevensports.pl, w aplikacji Eleven Sports oraz na NC+GO. Studio rozpocznie się o godz. 20:00, a na San Siro przeniesiemy się o godz. 20:25.