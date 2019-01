Krzysztof Piątek jest drugim najlepszym strzelcem Serie A w tym sezonie. Ma 13 goli i ustępuje tylko o jedno trafienie prowadzącemu Cristiano Ronaldo. Obecnie we Włoszech trwa krótka przerwa, dlatego Genoa przygotowuje się do wznowienia rozgrywek w Hiszpanii. Na jednej z gierek wewnętrznych Piątek popisał się kapitalnym trafieniem przewrotką.

- To nowoczesny napastnik, znajduje się na boisku w odpowiednim miejsc. Ma zmysł do strzelania goli i cechuje się wielkim opanowaniem. Do tego ma świetny strzał zza pola karnego - mówi o nim Cesare Prandelli, trener Polaka. Fantastyczna postawa napastnika uruchomiła lawinę plotek. Dziennikarze "Mundo Deportivo" twierdzą, że o pozyskanie Piątka będzie walczył Real Madryt. Spekulowano także o zainteresowaniu ze strony Milanu oraz Romy.