Według dzienników "AS" i "Mundo Deportivo" Juventus myśli o sprowadzeniu Jordiego Alby, co byłoby ogromnym ciosem dla Barcelony oraz Lionela Messiego. Alba i Messi znakomicie ze sobą współpracują. Sprowadzenie lewego obrońcy miałoby być kolejnym krokiem w kierunku realizacji celu, jakim jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Juventus liczy na to, że uda mu się sprowadzić Albę za niezbyt wysoką cenę, jako że latem do końca jego kontraktu pozostanie jedynie rok. Jak na razie zawodnik nie podpisał nowej umowy z Barceloną, gdyż liczy na podwyżkę.

Juventus chce też Isco

Za to Gianluca Di Marzio, znany włoski dziennikarz, poinformował, że Juventus skontaktował się z Realem Madryt w sprawie transferu Isco. Hiszpan nie znalazł uznania w oczach Santiago Solariego i jak pisze "Marca" "jeden z nich będzie musiał odejść z Madrytu". Tę sytuację chce wykorzystać Juventus, który mógłby zapłacić 70-80 mln euro.