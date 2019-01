Biorąc pod uwagę stosunek jakości piłkarskiej do kosztu transferu, to latem działacze Genui dokonali mistrzowskiej transakcji. Bo trudno inaczej określić transfer napastnika z Cracovii do Genui za zaledwie 4.5 mln euro. Napastnika, po którym prawie nikt się nie spodziewał, że stanie się realnym rywalem dla Cristiano Ronaldo w walce o tytuł która strzelców Serie A. Licząc wszystkie rozgrywki w tym sezonie napastnik wystąpił w 21 spotkaniach i zdobył aż 19 bramek.

- To nowoczesny napastnik, znajduje się na odpowiednich pozycjach na boisku. Ma zmysł w polu karnym do strzelania goli i cechuje się wielkim opanowaniem. Do tego ma świetny strzał zza pola karnego - mówi o nim Cesare Prandelli, trener Polaka.

Fantastyczna postawa napastnika uruchomiła lawinę plotek. Dziennikarze "Mundo Deportivo" twierdzą, że o pozyskanie Piątka będzie walczył Real Madryt! Ba, dodają, że 23-latkiem interesuje się także Milan. W hiszpańskich mediach pojawiają się informacje, że za byłego zawodnika Cracovii trzeba będzie zapłacić nawet 60 mln euro. Spekulowano także o zainteresowaniu ze strony Romy, ale jej dyrektor sportowy uciął temat.

- Transfer byłby możliwy, gdyby nie życzyli sobie 70 milionów. Moim zdaniem Piątek jest silny, ale w Genoi. Czy jesteśmy przekonani, że byłoby tak samo w klubie pokroju np. Chelsea? – zapytał retorycznie Monchi cytowany przez portal calciomercato.it.

Monchi jest uznawany za jednego z najlepszych dyrektorów sportowych na świecie. Ma on niesamowity dar do wyłapywania talentów. W zeszłym sezonie z rzymskim klubem podpisał kontrakt m.in: Cengiz Under nazywany "tureckim Dybalą", a latem tego roku kupił Justina Kluiverta. W ciągu ostatnich lat Monchi odpowiadał - jeszcze za czasów pracy w Sevilli - również za kupno takich piłkarzy jak: Dani Alves, Julio Baptista, Adriano, Ivan Rakitić, Alvaro Negredo, Luis Fabiano, Carlos Bacca, czy Grzegorz Krychowiak, by sprzedać ich później do lepszych klubów z kilkukrotnym przebiciem.

Nawet jeśli zimą Piątek zostanie w swoim klubie, co jest najprawdopodobniejszym scenariuszem, to latem Genoa może na nim dobrze zarobić, czyli z co najmniej kilkukrotną przebitką.