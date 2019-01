Reca zagrał do tej pory tylko jedno spotkanie w barwach Atalanty. Miało to miejsce 16 sierpnia, gdy drużyna Gian Piero Gasperiniego rywalizowała w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy przeciwko Hapoelowi Hajfa. W Serie A Polak nie miał jak dotąd okazji zadebiutować.

Włoskie media informują, że obrońcą reprezentacji Polski interesuje się SPAL, jednak klub z Bergamo odrzucił już ofertę za 23-latka. Szkoleniowiec Atalanty widzi bowiem potencjał w polskim zawodniku. - W rundzie wiosennej będzie dostawał więcej szans. W dalszym ciągu się rozwija - miał wyznać Gasperini.

Reca do tej pory musiał godzić się z rolą rezerwowego w Bergamo. Jesienią leczył uraz, a ponadto miał kłopoty z komunikacją i znajomością języków obcych. We wrześniu były gracz Wisły Płock zadebiutował w reprezentacji Polski w spotkaniu z Włochami w Bolonii. W drużynie narodowej wystąpił także w spotkaniach z Irlandią we Wrocławiu oraz z Italią w Chorzowie.