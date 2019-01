Dawid Kownacki chce odejść z Sampdorii jak najprędzej. Polski zawodnik gra w tym sezonie bardzo mało - zaliczył do tej pory 12 spotkań w lidze włoskiej, ale wszystkie z ławki, a w sumie spędził na boisku tylko 150 minut. W rozgrywkach Serie A 2018/2019 zdobył do tej pory tylko jedną bramkę. Kownacki jest dopiero czwartym napastnikiem w hierarchii drużyny z Genui. Wyżej od niego są na ten moment Fabio Quagiarella (18 meczów i 12 goli), Gregoire Defrei (18 meczów i sześć goli) oraz Gianluca Caprari (15 spotkań i pięć trafień). Byłym snajperem Lecha Poznań interesuje się Fortuna Duesseldorf, ale jak informuje "Super Express", negocjacje między niemieckim klubem, a Sampdorią nie należą do łatwych.

Dawid Kownacki warty 12 mln euro?

- Prawda jest taka, że Sampdoria w tym momencie żąda za Polaka bardzo dużych pieniędzy. Zgadza się na jego wypożyczenie, ale chce w nie wpisać bardzo wysoką kwotę wykupu latem - aż 12 mln euro - powiedział jeden z włoskich dziennikarzy. Klub z Duesseldorfu chciałby wypożyczyć Kownackiego już tej zimy, a wykupić go w letnim oknie. Jednak Niemcy oferują za polskiego napastnika mniej niż 12 mln euro. - Fortuna daje za waszego gracza 7 milionów euro, to znaczy taką cenę zgodziłaby się wpisać jako wysokość wykupu latem. I brzmi to całkiem nieźle, skoro u nas Kownacki ma tak mało okazji do gry. No, ale Sampdoria upiera się przy 12 - zauważa Włoch.

Dziennikarz tłumaczy także, dlaczego Sampdoria chce za Kownackiego akurat 12 mln euro. Zespół z Genui planuje bowiem ściągnąć z Southamptonu swojego byłego napastnika, Manolo Gabbiadiniego. "Święci" chcą za swojego zawodnika właśnie 12 mln euro.