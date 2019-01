sob_mar 2 godziny temu Oceniono 1 raz -1

No i to jest całkiem niezły kierunek. Bundesliga słabsza od Serie A wcale nie jest. Fortuna po słabiutkim początku gra coraz lepiej i jest poza strefą spadkową, a ponadto ma w składzie Kamińskiego, który na pewno ułatwi aklimatyzację Kownackiemu. W Fortunie będzie miał chłopak szansę, by pokazać na co go stać. Jak ją zmarnuje, to pretensje już tylko do samego siebie