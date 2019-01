"Po odejściu Cristiano Ronaldo, Realowi Madryt brakuje strzelca, przez co drużyna traci już 10 punktów do pierwszego miejsca w tabeli. Florentino Perez, chcąc zmienić tę sytuację, planuje sprowadzić Krzysztofa Piątka, strzelca z Genoi, który jest sensacją obecnego sezonu Serie A" - czytamy na oficjalnym portalu internetowym madryckiej stacji telewizyjnej, która uważa, że piłkarz do Madrytu najpierw miałby trafić na zasadzie wypożyczenia.

Dziennikarze "Mundo Deportivo" dodają, że Real o podpis Piątka będzie walczył m.in. z Milanem, któremu także zależy na sprowadzeniu reprezentanta Polski. W hiszpańskich mediach pojawiają się informacje, że za byłego zawodnika Cracovii trzeba będzie zapłacić nawet 60 mln euro.

Piątek w tym sezonie rozegrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 19 goli i zaliczył 1 asystę.

Real, Milan, AS Roma

O dużym zainteresowaniu pozyskaniem Piątka informują także media z Włoch. Tam mówi się jednak nie tylko o możliwym transferze do Realu czy Milanu, ale także o potencjalnych przenosinach do Romy. Klub ze stolicy Włoch chce znaleźć alternatywę dla Edina Dżeko i Patricka Schicka.