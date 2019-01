Arkadiusz Milik strzelił 10 goli w 16 meczach tego sezonu Serie A, choć najczęściej wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Polak w klasyfikacji strzelców zajmuje ex aequo czwarte miejsce z Duvanem Zapatą (Atalanta) i Ciro Immobile (Lazio). Prowadzi Cristiano Ronaldo (Juventus, 14 goli), przed Krzysztofem Piątkiem (Genoa, 13 goli) i Fabio Quagliarellą (Sampdoria, 12 goli).

Milik królem bezużytecznych goli. Piątek najlepszy

Jednak według "Corriere della Sera" Milik jest "królem bezużytecznych goli, bo niemal wszystkie jego gole nie miały wpływu na rezultat". Z jego dziesięciu trafień tylko dwa przyniosły Napoli jakiekolwiek punkty i miały wpływ na miejsce jego zespołu w tabeli. Z tego względu na korzyść Milika nie policzono na przykład dwóch trafień w wygranym 3:0 meczu z Parmą.

Sposób stworzenia tego rankingu wzbudził wiele kontrowersji. Kibicowski portal "Il Napolista" w swoim artykule napisał, że "Corriere delle Sera nie umie liczyć". Z wyliczeń tego portalu wynika, że gdyby odjąć gole Milika, to Napoli miałoby o dziewięć punktów mniej. Straciłoby trzy z Bolonią (z 3:2 zrobiłoby się 1:2), cztery w dwóch meczach z Cagliari (z 0:1 do 0:0 i z 2:1 do 1:1) i dwa z Lazio (z 2:1 do 1:1). - Liczenie okazało się za trudne dla matematyków z "Corriere della Sera" - napisano w podsumowaniu.

Z analizy "CdS" wynika, że najważniejsze gole strzela Krzysztof Piątek. Polski napastnik swoimi golami zapewnił Genoi 10 z 20 punktów, czyli równo 50 procent. Tuż za nim znajdują się Duvan Zapata oraz Fabio Quagliarella. Na czwartym miejscu znalazł się Cristiano Ronaldo, czyli najlepszy strzelec Serie A.