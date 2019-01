Przed sezonem do Juventusu dołączył z Realu Madryt Cristiano Ronaldo. Włosi nie zamierzają na tym poprzestać i już myśl o tym, jak wzmocnić drużynę w najbliższym letnim oknie transferowym. Plan jest taki: sprzedać Paulo Dybalę i zastąpić go Kylianem Mbappe. Tym pierwszym interesuje się Manchester United. Tego drugie włoski klub musiałby wykupić z PSG.

Paulo Dybala w Manchesterze United?

Dybala od dawna narzeka na swoją pozycję w Juventusie. Chciałby grać częściej i niewykluczone, że ostatecznie zdecyduje się na transfer. Najbliżej jest obecnie przeprowadzki na Old Trafford. W Manchesterze wciąż pamiętają, jak Argentyńczyk wbił im gola jesienią, dzięki czemu Juve wygrało w Lidze Mistrzów 1:0. Zdaniem włoskich mediów, "Stara Dama" musiałaby sprzedać Dybalę za co najmniej 100 mln euro, by móc myśleć o pozyskaniu Mbappe. Co prawda mistrza Francji nie chce, by 20-latek opuszczał Paryż, ale niewykluczone, że z powodu Finansowego Fair Play będzie to konieczne. Nastolatek miałby kosztować około 210 mln euro.

Kylian Mbappe transferem idealnym?

Włosi uważają, że Francuz to idealny cel transferowy dla Juventusu. Jego interesy prowadzą rodzice, dzięki czemu Juve nie będzie musiało wypłacać wielkich prowizji żadnemu wielkiemu agentowi. Ponadto młody gwiazdor PSG związany jest umową jedynie z dwoma sponsorami (Nike i Hublot), co oznacza, że włoski klub będzie mógł zarobić na prawach ze sprzedaży wizerunku zawodnika. Mbappe jest też o pięć lat młodszy od Dybali.