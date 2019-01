Fabio Paratici i Giuseppe Marotta - ten duet odpowiadał za politykę transferową Juventusu w ostatnich latach. Marotty już nie ma, bo trafił do Interu, ale Paratici wciąż jest wierny swojej wizji. Choć teraz Juventus ma imponujące plany, co potwierdza transfer Cristiano Ronaldo i marzenia o ściągnięciu Kyliana Mbappe, to mistrzowie Włoch wciąż szukają ciekawych okazji na rynku transferowym. Juve stara się wyławiać z rynku graczy o najkorzystniejszym stosunku ceny do jakości (Andrea Barzagli kosztował zaledwie 350 tysięcy euro, a Wojciech Szczęsny tylko 15 mln) oraz ściąga piłkarzy za darmo. Czyli takich, których skończył się kontrakt i trafiają do Włoch jako wolni zawodnicy.



Andrea Pirlo, Fernando Llorente, Patrice Evra, Paul Pogba, Kingsley Coman, Sami Khedira, Emre Can – w ostatnich latach trafili do Turynu jako wolni zawodnicy. Kolejnym takim piłkarzem prawdopodobnie zostanie Aaron Ramsey. pomocnik Arsenalu.

- Ramsey jest świetnym zawodnikiem i gra w bardzo dobrym klubie. Jego kontrakt wygasa, a my jesteśmy zawsze czujni na tego typu sytuacje, które oferuje rynek, więc również zainteresowaliśmy się Walijczykiem. Powtarzam, na razie jest on graczem Arsenalu i nie jesteśmy jedyną drużyną, która chce go pozyskać - powiedział kilka dni temu Paratici cytowany przez Sky Sports.

Włoska telewizja Mediaset jest już jednak przekonana, że Walijczyk trafi do Juventusu. Walijczyk ma opuścić Arsenal dopiero latem, gdy wygaśnie jego kontrakt, ale możliwy jest również scenariusz, że Ramsey już w styczniu zawita w Turynie. Żeby tak się stało, Arsenal musi zaakceptować ofertę w wysokości 5 milionów euro.

28-latek jest wychowankiem Cardiff City, ale od 2008 roku jest piłkarzem Kanonierów. W ostatnich sezonach Ramsey był ważnym ogniwem Arsenalu, ale nie kluczowy. Na to nie pozwoliły mu kontuzje, ale z reguły jak już grał, to nie zawodził. Jest wszechstronnym zawodnikiem. Występuje w drugiej linii, ale pracuje na całym boisku. Jest szybki i świetnie wyszkolony technicznie. Dysponuje także dobrym uderzeniem z dystansu.