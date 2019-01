W lipcu 2014 roku Massimiliano Allegri zmienił Antonio Conte na stanowisku szkoleniowca Juventusu. W tym czasie Włoch zdobył z klubem cztery mistrzostwa kraju i tyle samo pucharów Włoch. Dwukrotnie awansował także do finału Ligi Mistrzów, ale Juve oba te mecze przegrało.

W sezonie 2018/19 Juve przewodzi w tabeli Serie A, a w 1/8 finału LM zmierzy się z Atletico Madryt. Niezależnie od wyników na koniec sezonu ma to już być ostatni sezon Allegriego w Turynie, tak przynajmniej sądzi portal Calciomercatoweb.it. Jego następcą ma być Zinedine Zidane, były zawodnik Juventusu. O powrocie Francuza do Turynu pisano już od dawna. „La Gazzetta dello Sport” już w lipcu twierdziła, że Zidane wróci do Juventusu, ale w roli dyrektora sportowego. I choć Giuseppe Marotta odszedł z klubu, to Juventus nikim z zewnątrz go nie zastąpił.

Zinedine Zidane znowu w Juventusie?

Zidane w latach 1996-2001 rozegrał dla Starej Damy 212 meczów, w których zdobył 31 bramek i zaliczył 35 asyst. Latem 2001 roku trafił do Realu Madryt za ok. 70 milionów euro. Z Królewskimi osiągał także sukcesy jako trener. Był szkoleniowcem Realu od stycznia 2016 roku do minionego lata. W tym czasie doprowadził madrycki zespół do trzykrotnego wygrania Ligi Mistrzów, co było historycznym osiągnięciem. Wygrał także dwukrotnie Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata, a w 2017 roku zdobył mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii. Zidane miałby pracować w Juventusie od lipca 2019 roku.