Napoli pokonało w sobotni wieczór Bolonię 3:2, a w dwie bramki dla gospodarzy zdobył reprezentant Polski Arkadiusz Milik. Były zawodnik Górnika Zabrze trafił w 15. i 52. minucie spotkania. To piąty dublet 24-letniego napastnika na boiskach ligi włoskiej.

Milik w ostatnich dziewięciu kolejkach Serie A trafiał siedem razy. Imponująca statystyka, dzięki której Polak stał się najlepszym strzelcem drużyny z Neapolu. Polski napastnik ma na koncie już 10 bramek w tym sezonie ligowym. Do lidera klasyfikacji strzelców Cristiano Ronaldo brakuje mu czterech trafień. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę minut potrzebnych na strzelenie gola, to Milik jest lepszy od Portugalczyka. Trafia bowiem średnio co 98 minut, a napastnik Juventusu co 117 minut. Były gracz Górnika Zabrze wśród piłkarzy, którzy strzelili co najmniej dwa gole w lidze, jest najlepszy pod względem bramek na minuty. Trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Krzysztof Piątek.

Napoli kolejne spotkanie rozegra dopiero 13 stycznia. Wówczas to zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego zmierzy się na własnym stadionie w 1/8 Pucharu Włoch z Sassuolo. Do rozgrywek Serie A neapolitańczycy powrócą zaś 20 stycznia, gdy zagrają u siebie z Lazio Rzym.