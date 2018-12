clownterror666 pół godziny temu 0

J



Najpierw kibicowalem Polonii Warszawa - bankrut

Potem Widzew Lodz - bankrut

Potem Ruch Chorzow - bankrut



A teraz Wiselka ? !!!!!!



Co za kibice z was w tej Polsce.

Powinno byc takie prawo ze jak ktos ma problemy finansowe to inne kluby w ramach solidarnosci powinny pomagac sobie na wzajem . Tak jak w Unii Europejskiej.

Przyklad Niemcy - Gracja .i co Grecja zyje ....



Co by zalezalo innym klubom ekstraklasy troche pieniedzy dac pod choinke i by Wisla dalej funcjonowala . A tak ? Jak bedzie wygladac Ekstraklasa bez Wisly ? Jak ?