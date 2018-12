Krzysztof Piątek zwrócił na siebie uwagę wielu klubów swoimi znakomitymi występami w tym sezonie. Najpoważniej interesuje się nim Napoli, które oferowało za niego 35 milionów euro oraz Amina Younesa. Genoa odrzuciła tę ofertę, ale oba kluby zawarły pakt w sprawie transferu Polaka. Po zgodzie na sprzedaż Polaka przez Genoę, pierwszeństwo w złożeniu oferty i rozmowach z piłkarzem będzie miało właśnie Napoli.

Milik oceniany, Piątek czeka

Wicemistrzowie Włoch chwilowo jednak wstrzymali rozmowy w sprawie transferu Polaka. Trener Carlo Ancelotti nadal nie wie, co zrobić z Arkadiuszem Milikiem i prawdopodobnie dopiero pod koniec sezonu podejmie ostateczną decyzję co do przyszłości Polaka i ewentualnych wzmocnień. Jednocześnie Napoli coraz mocniej interesuje się partnerem Piątka z ataku Genoi, czyli Christianem Kouame. Piątek w tym sezonie strzelił 19 goli i zaliczył jedną asystę w 20 meczach w Genoi. W Serie A jest najlepszym strzelcem z 13 trafieniami.