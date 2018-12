Cristiano Ronaldo powiedział w rozmowie z "La Gazzettą dello Sport": - Ja grałem w Anglii, Hiszpanii, teraz we Włoszech, a on tylko w Barcelonie. Jestem takim człowiekiem, że lubię podejmować wyzwania, dlatego zdecydowałem się na transfer do Juventusu. Chciałbym zobaczyć, jak on podejmuje wyzwanie.

Messi: Pojedynki z Cristiano Ronaldo były piękne

Lionel Messi odpowiedział na te słowa w rozmowie z "Marką". - Nie potrzebuję żadnej zmiany. Gram w najlepszym klubie na świecie. Co roku mam nowe cele. Nie potrzebuję nowego klubu, nowej ligi, by mieć nowe cele - stwierdził zawodnik Barcelony. I dodał, że czasy ich rywalizacji w lidze hiszpańskiej "były piękne". - Cristiano to znakomity zawodnik, który dał wiele lidze i Realowi Madryt. Te pojedynki były piękne i dały wiele również kibicom, ale przejmuję się tylko tym, co się dzieje w moim zespole, a nie innymi rzeczami.