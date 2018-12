Była 27. minuta, kiedy Filippo Perucchini wdał się w niepotrzebny drybling z napastnikiem gospodarzy. I w konsekwencji skierował piłkę do własnej siatki.

Perucchini to wychowanek Milanu, ale jeszcze nigdy nie grał na poziomie Serie A. Później dla Palermo bramki zdobyli Ivaylo Chochev oraz Przemyslaw Szyminski. Polak od dwóch lat występuje na Półwyspie Apenińskim, ale było to jego pierwsze trafienie we Włoszech.

Liderem Serie B jest Palermo. Ascoli zajmuje 11. pozycję.