THIBAULT CAMUS/AP

Już od co najmniej kilku miesięcy Piotr Zieliński negocjuje z Napoli przedłużenie kontraktu. Problem w tym, że obie strony nie mogą się dogadać co do wysokości klauzuli wykupu - informuje Ciro Venerato, dziennikarz RAI.

REKLAMA

- Sprawa nowej umowy dla Zielińskiego utknęła w martwym punkcie. Polak odrzucił ofertę nowego kontraktu, bo nie jest przekonany co do kwoty odstępnego w wysokości minimum 100 milionów euro. Podobnie wygląda sprawa Elseida Hysaja - twierdzi Ciro Venerato, dziennikarz RAI, cytowany przez portal calcionapoli24.it. Kontrakt Polaka wygasa dopiero w czerwcu 2021 roku, ale obie strony chcą renegocjować umowę. Dlaczego? Zieliński liczy na podwyżkę, a klub chcę zmienić kwotę odstępnego. W obecnym kontrakcie pomocnika widnieje klauzula wykupu wynosząca 65 milionów euro. I jeszcze niedawno mogła się wydawać ona atrakcyjna dla klubów chcących kupić Polaka. Dlatego Napoli naciskało, aby zwiększyć ją do minimum stu milionów euro. A zarazem Polak liczy na podwyżkę, bo obecnie zarabia około 1.5 mln euro za sezon. Zieliński świetnie zaczął sezon 2018/19, jednak jego pozycja w hierarchii spadła. I prawdopodobnie sam zawodnik jest świadomy tego, że 100 milionowa klauzula może odstraszyć potencjalnych kupców. Ba, dziś wydaje się, że nawet obecna kwota odstępnego (65 mln) nie jest adekwatna do poziomu i formy jaką prezentuje Polak. Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli, jest trudnym partnerem do negocjacji. Potrafił odrzucać ofertę za Koulibaly`ego wynoszącą około stu milionów euro, a Higuaina sprzedał do Juventusu, dopiero gdy Stara Dama zapłaciła klauzulę (94 mln). W tym sezonie (licząc Ligę Mistrzów i Serie A) Zieliński zagrał w 24 meczach i strzelił trzy gole. Jednak tylko w ośmiu meczach zagrał od pierwszej do ostatniej minuty.

Quiz dla długodystansowców. 100 pytań z wiedzy ogólnej 1/100 Najdalej wysunięty na północ punkt Polski jest na terenie: Przylądka Rozewie Jastrzębiej Góry