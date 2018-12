W styczniu rynek transferowy jest mało praktyczny. W styczniu to rynek iluzji. Christian Kouame, Krzysztof Piątek czy Cristian Romero zostaną u nas, choć cieszą się dużym zainteresowaniem - przyznał Giortgio Perinetti, dyrektor generalny genueńskiego klubu w rozmowie z "Radio Sportiva".

Piątek w tym sezonie imponuje formą. W 20 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił już dla Genoi 19 goli. Jego niesamowita dyspozycja sprawiła, że zajmuje on pierwsze miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Serie A, wyprzedzając m.in. Cristiano Ronaldo.

W klubie z Ligurii wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że Piątka sprzedać i tak trzeba będzie, przynajmniej wtedy, gdy utrzyma on obecną formę. Szefowie Genoi liczą jednak na to, że zrobią to dopiero latem. W dodatku, za piłkarza, który kosztował ich 4,5 mln euro, chcą otrzymać przynajmniej 30 mln