Piotr Zieliński mógł w 89. minucie zostać bohaterem Napoli w meczu z Interem, ale piłkę po jego uderzeniu z linii bramkowej wybił Kwadwo Asamoah. Kilka chwil później, w doliczonym czasie gry, zwycięstwo Interowi zapewnił rezerwowy Lautaro Martinez. Zieliński, podobnie jak drugi z Polaków grających w zespole Carlo Ancelottiego, Arkadiusz Milik, po zakończeniu spotkania zebrał sporo negatywnych ocen od włoskich mediów.

"Nie mógł znaleźć dla siebie miejsca"

"Najpierw na lewej, później na prawej stronie, na końcu w środku pola. Próbował wszędzie, ale nie pasował do żadnego miejsca na boisku. W końcówce Asamoah zdusił jego radość" - napisał o grze Zielińskiego, ocenionego na "5,5", włoski "Eurosport". Jego dziennikarze równie krytycznie podeszli do gry Milika: "Był niewidoczny. De Vrij i Skriniar poradzili sobie z nim bez problemu. Nie mógł znaleźć dobrej okazji do uderzenia". Napastnik od "Eurosportu" otrzymał notę "5". Niżej od Polaków oceniony został tylko Lorenzo Insigne, który w 95. minucie obejrzał czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie.

"Wyglądał na przestraszonego"

"Zaczął na boku pomocy, ale później musiał zastąpić w środku pola kontuzjowanego Hamsika [zszedł w 24. minucie]. Bardzo często spowalniał grę, miał za dużo kontaktów z piłką. W niektórych sytuacjach wyglądał na przestraszonego i spóźnionego. Fizycznie również nie był w najwyższej formie" - napisał o grze Zielińskiego portal calcionapoli24.it, który wystawił mu notę "5", gorzej oceniając tylko Insigne. Milikowi wystawił "5,5" pisząc: "Stara się, ale często zostaje sam. Fizycznie jego dyspozycja wygląda dobrze, stwarzane sytuacje już nie"

Nieco bardziej pozytywnie na temat gry polskich piłkarzy napisał portal areanapoli.it. Obydwaj otrzymali od jego dziennikarzy noty "6-", podobne do reszty zespołu. "Kilka minut przed końcem oddał strzał, który mógł zapewnić trzy punkty, ale Asamoah jakimś cudem zdołał go zablokować. Złe uderzenie, czy po prostu pech? Dyskusyjna sprawa. Na początku miał kilka dobrych momentów, ale później wiele z jego podań nie trafiało do kolegów" - czytamy o występie Zielińskiego. "Miał bardzo mało sytuacji. ale starał się pomagać partnerom, co nie do końca mu wychodziło, również w powietrzu. W 70. minucie zmieniony przez Mertensa" - dodaje portal na temat Milika.

Napoli nie wykorzystało okazji

Porażka w środowym spotkaniu z Interem oznacza, że Napoli nie zmniejszyło straty do Juventusu. Liderujący w tabeli zespół z Turynu ma na koncie 50 pkt.. Drugie Napoli o dziewięć mniej, natomiast trzeci Inter traci do lidera aż 14 pkt..