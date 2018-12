Krzysztof Piątek niewidoczny

Tym razem Krzysztof Piątek nie strzelił żadnego gola, a jego Genoa przegrała na wyjeździe 0:1 z Cagliari. Na początku spotkania zmarnował niezłą okazję, pudłując z czterech metrów. Potem niczym ciekawym się nie wyróżnił i pod koniec spotkania dostał żółtą kartkę.

Cristiano Ronaldo uratował Juventus

Massimiliano Allegri w starciu z Atalantą postanowił dać trochę odpocząć Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był jednak niezbędny, by uratować Juventus. Mistrzowie Włoch prowadzili po samobóju Berata Djimsitiego z drugiej minuty, ale Wojciech Szczęsny został dwukrotnie pokonany przez znajdującego się w świetnej formie Duvana Zapatę. W dodatku w 53. minucie czerwoną kartę dostał Rodrigo Bentancur. Ronaldo pojawił się na boisku w 65. minucie, a już 13 minut później strzelił gola na 2:2, który uchronił Juventus przed pierwszą ligową porażką w tym sezonie. Gwiazda Juventusu strzeliła tym samym 12. gola w tym sezonie, ale najlepszym strzelcem Serie A nadal jest Piątek z 13 trafieniami. "Stara Dama" mogła wygrać to spotkanie, ale w doliczonym czasie gry nie uznano trafienia Leonardo Bonucciego. Juventus zaliczył drugi remis w tym sezonie - ma 50 punktów po 18 kolejkach.

AC Milan zawodzi

AC Milan nie wygrał już czwartego meczu z rzędu i w tym czasie nie strzelił żadnego gola. To najgorsza seria tego klubu od grudnia 1984 roku. Tym razem Milan zaledwie zremisował na wyjeździe z Frosinone 0:0, choć równie dobrze mógł przegrać. To dalszy ciąg kryzysu klubu, który spadł z czwartego na szóste miejsce w tabeli i odpadł już z Ligi Europy - wyprzedziły go Real Betis oraz Olympiakos.

Wyniki:

Frosinone 0:0 Milan

Atalanta 2:2 Juventus

Bologna 0:2 Lazio

Cagliari 1:0 Genoa

Fiorentina 0:1 Parma

Sampdoria 2:0 Chievo

O 18:00 rozpoczną się mecze AS Roma - Sassuolo, Spal - Udinese oraz Torino - Empoli. Za to o 20:30 hit kolejki, czyli starcie Interu Mediolan z Napoli.