Na razie poznaliśmy tylko 30 ze 100 zawodników. O reszcie piłkarzy, którzy znaleźli się w rankingu dowiemy się w najbliższych dniach. Zestawienie możecie zobaczyć TU.

- Niewielu piłkarzy może pochwalić się tym, że konkuruje z Cristiano Ronaldo. A Piątek właśnie takim jest. I w dodatku strzelił od niego więcej goli w tym sezonie. (...) Genoa może na nim w przyszłości dobrze zarobić - czytamy w hiszpańskim dzienniku.

Latem Genoa kupiła Piątka z Cracovii za 4.5 miliona euro. Polak nieoczekiwanie stał się najlepszym strzelcem Serie A. Ma już 13 trafień w lidze (choć jednego mu anulowano), czyli o dwa więcej niż Ronaldo. Fachowy portal transfermarkt.de wycenia go na 15 mln euro, ale Włosi na pewno będą oczekiwali znacznie większych pieniędzy.





- To nowoczesny napastnik, znajduje się na odpowiednich pozycjach na boisku. Ma zmysł w polu karnym do strzelania goli i cechuje się wielkim opanowaniem. Do tego ma świetny strzał zza pola karnego - mówi o nim Cesare Prandelli, trener Genoa.





W zeszłym tygodniu brytyjski The Guardian też opublikował podobny ranking, ale w nim zabrakło Piątka, a z Polaków znalazł się jedynie Robert Lewandowski. I to dopiero na 30. miejscu.