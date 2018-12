Jeszcze kilka miesięcy temu Gonzalo Higuain był wielką gwiazdą w Serie A, ale w ostatnich tygodniach jego pozycja zmalała. W latach 2016-18 w Juventusie łącznie wystąpił w 105 spotkaniach i strzelił 55 goli oraz zanotował 12 asyst. Jednak w lipcu w Turynie zameldował się Cristiano Ronaldo i dla Argentyńczyka nie było już miejsca. Skorzystał z tego AC Milan.

A że Milan nie chciał naruszyć finansowego fair play, to musiał zacząć kombinować. Oba kluby dogadały się tak, że Milan zapłaci mistrzom Włoch 18 mln euro za roczne wypożyczenie Argentyńczyka. Po sezonie 2018/19 miał dopłacić kolejne 36 mln. Ale jak się okazuje, Milan nie zamierza wykupić Argentyńczyka. Higuaina za to bardzo chce w Chelsea Maurizo Sarri, który przed laty trenował Pipitę w Napoli. I to właśnie pod okiem Sarriego, Higuain strzelił w sowim trzecim sezonie w Napoli aż 36 goli w 35 występach. Od czasów drugiej wojny światowej nikt nawet nie zbliżył się do jego osiągnięcia.

Wiele wskazuje, że w styczniu Milan odda Chelsea Higuaina, a w zamian ściągnie Alvaro Moratę. Obaj zawodnicy mieliby trafić do nowych klubów na zasadzie pół rocznego wypożyczenia. Latem przyszłego roku Milan, Chelsea i Juventus, który wciąż formalnie jest klubem Higuaina, na nowo wznowiłyby negocjacje i ustaliły przyszłość napastników.

W tym sezonie 31-letni Argentyńczyk wystąpił w 18 meczach i strzelił 7 goli. 26-letni Hiszpan zdobył tyle samo bramek, ale zagrał w trzech spotkaniach więcej.

Co z Edenem Hazardem?

Isco oraz Mateo Kovacić mają trafić do Chelsea, a do Realu Madryt powędrować ma Eden Hazard - informuje hiszpańskie radio Onda Cero.

Natomiast "Express" twierdzi, że w styczniu w Londynie mogą się zameldować także Christian Pulisic i Nabil Fekir. Podobno Sarri chce jak najszybciej wzmocnić skład, by walczyć o awans do Ligi Mistrzów.