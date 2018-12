Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński w tym sezonie mają swoje wzloty i upadki. Milik słabo rozpoczął ten sezon, ale w ostatnim czasie spisuje się coraz lepiej. Napoli odrzuciło dwie oferty Olympique Marsylii za polskiego napastnika, pokazując mu w ten sposób, że wierzy w jego umiejętności. Za to Zieliński na początku sezonu grał bardzo dobrze, ale z czasem stracił miejsce w składzie na rzecz Fabiana Ruiza. W dodatku rozmowy o przedłużeniu kontraktu utknęły w martwym punkcie przez brak porozumienia w sprawie wysokości klauzuli odejścia. Polak co jakiś czas przyciąga zainteresowanie wielkich klubów, teraz obserwuje go PSG.

Milik i Zieliński obserwowani

Nie wszyscy w Napoli są przekonani co do tego, czy warto zatrzymywać Milika i Zielińskiego za wszelką cenę, zwłaszcza w przypadku atrakcyjnych ofert. - Ich występy będą bacznie monitorowane. Pod koniec sezonu zostanie podjęta ostateczna decyzja - pisze "Tuttosport". Milik w tym sezonie strzelił osiem goli i zaliczył jedną asystę w 18 meczach. Za to Zieliński w 23 meczach zdobył trzy bramki i nie zaliczył jeszcze ani jednej asysty.