eurotram 4 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Mimo sympatii dla Arka i tego,że życzę mu by był długo i z sukcesami podstawowym zawodnikiem europejskiego potentata,to chyba jestem w stanie wyjaśnić ten fenomen. Polega on mianowicie na tym,że Arek potrafi rozstrzygnąć mecz jeśli ma jeden ze swoich PRZEBŁYSKÓW; Mertens gra bardziej regularnie. I właśnie dlatego,że ma tylko PRZEBŁYSKI, to Milik balansuje na granicy I i II składu Napoli. Tak jak w końcówce meczu z Liverpoolem: gdyby miał taki przebłysk, to by trafił i zostałby bohaterem Napoli; jednak NIE TRAFIŁ,bo zagrał w tym momencie dobrze (albo nawet bardzo dobrze),a nie WYBITNIE.