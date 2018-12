Zdaniem włoskiego serwisu sportowego piłkarzem Arsenalu zainteresowane są dwa kluby Serie A - Juventus oraz Inter Mediolan. Ten sam portal podaje też, że Walijczykowi zdecydowanie bliżej do przenosin do mistrza kraju.

W październiku Sky Sports News poinformowało, że Aaron Ramsey opuści klub z Emirates Stadium w letnim okienku transferowym. Wtedy to Walijczyk będzie już wolnym zawodnikiem, gdyż wraz z końcem obecnego sezonu wygasa jego kontrakt z Arsenalem.

Ramsey podjął taką decyzję, gdyż jest niezadowolony z faktu, iż klub do tej pory nie zaproponował mu nowej umowy. Chociaż obie strony rozmawiały ze sobą od miesięcy, to Arsenal z negocjacji się wycofał. Oznacza to, że już 1 stycznia piłkarz będzie mógł rozmawiać z potencjalnymi, nowymi pracodawcami i w lipcu zmieni klub za darmo.

Ramsey trafił do Arsenalu w 2008 roku za niespełna pięć mln funtów z Cardiff. Od tamtej pory w barwach Arsenalu rozegrał 350 meczów, w których strzelił 59 goli. W 2014, 2015 i 2017 roku zdobywał z klubem Puchary Anglii. W obecnym sezonie, pod wodzą Unaia Emery'ego, Walijczyk zagrał 21 razy, siedmiokrotnie znajdując się w podstawowym składzie w Premier League.

Jeśli Ramsey rzeczywiście trafiłby do Juventusu, to Bianconeri dokonaliby kolejnego transferu zawodnika z kartą na ręku. W ostatnich latach do klubu na tej zasadzie trafili m.in. Andrea Pirlo, Kingsley Coman, Dani Alves, Sami Khedira czy ostatnio, Emre Can.