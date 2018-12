oxnard_m godzinę temu Oceniono 11 razy 7

ja to widzę tak. Piłka uderzona przez Piątka zmierzała prosto do bramki. Nie było szans na interwencje bramkarza. Gdyby nie ta noga Toloiego i tak bramka by padła. Jak dla mnie jest więc to po prostu niewystarczająco dobra interwencja, a nie samobój. Dla mnie samobój powinien być wtedy, gdy bramka bez twojej interwencji by nie padła. Równie dobrze można by bramkarzom zaliczać samobóje po golach, w których w jakikolwiek sposób dotknęli piłki.