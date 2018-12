Claudio Marchisio wrócił w sobotę do Juventusu, by pożegnać się z kibicami i pracownikami "Starej Damy" podczas spotkania z Romą. 32-letni włoski pomocnik odszedł we wrześniu z Juve do Zenita Sankt Petersburg i nie miał wówczas okazji, by podziękować za lata spędzone na Allianz Stadium.

Claudio Marchisio legendą Juventusu

Marchisio prawie całą swoją karierę spędził w Juventusie, także juniorską. W barwach "Starej Damy" zagrał w 389 spotkaniach, w których strzelił 37 bramek i zaliczył 42 asysty. Jest żywą legendą klubu i w sobotni wieczór został bardzo ciepło przywitany przez fanów bianconerich.

- To dla mnie bardzo emocjonalne - powiedział Marchisio stojąc na murawie. I dodał: - To wspaniale być tutaj po tym wszystkim, co dałem Juventusowi i ile on dał mi. Dziękuję wszystkim. Włoch występuje obecnie w drużynie Zenita, ale ponieważ w rozgrywkach ligi rosyjskiej nastąpiła przerwa, to wykorzystał on tę okoliczność, by na Allianz Stadium pożegnać z kibicami "Starej Damy". Marchisio był w sobotę oklaskiwany m.in. przez Antonio Conte, byłego trenera Juve, który pojawił się przy tej okazji na stadionie.