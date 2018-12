eurotram 22 minuty temu 0

Nie po to ta jego Paulina jest prawiczką żeby Krzysiek teraz stulił uszy po sobie,pewnie to odzyska; na bank chłopak nie będzie sam tego odwołania pisać. A gra idzie wbrew pozorom o sporą kasę,której podjęcie nastąpi na koniec sezonu... wraz z ewentualnym tytułem króla strzelców Serie A, transferem do mocniejszego klubu i nowym kontraktem ;)

Liczę,że im się uda,oboje na to zasłużyli:ona za dbanie o to by Krzysiek rozsądnie prowadził swoją karierę,a on za olej w głowie i trzymanie się (sądząc po skutkach skuteczne) właściwej ścieżki.