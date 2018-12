14,7 mln euro - takiej kwoty podatków, zdaniem hiszpańskiej prokuratury, Cristiano Ronaldo nie zapłacił za sprzedaż praw do wykorzystania swojego wizerunku w latach 2011-2014, kiedy był piłkarzem Realu Madryt.

W piątek wyznaczono termin rozprawy, która odbędzie się 21 stycznia 2019 roku. Zdaniem hiszpańskich mediów, między Ronaldo i prokuraturą dojdzie do ugody - piłkarz przyzna się do winy, za co zostanie skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Otrzyma także grzywnę w wysokości 19 mln euro. Początkowo prawnicy Ronaldo proponowali ugodę, która zakładała zapłacenie przez zawodnika 3,8 mln euro. Ta propozycja została jednak zdecydowanie odrzucona.