W piątek Juventus podpisał nowy kontrakt z Adidasem, przedłużając kontrakt do 2027 roku. Od sezonu 2019/20 będą obowiązywały nowe stawki. Przez osiem lat Juventus dostanie co najmniej 408 mln euro, czyli 51 mln euro na sezon. Jak do tej pory niemiecka firma płaciła "Starej Damie" 26 mln euro, a więc wzrost jest niemal podwójny.

W ten sposób Juventus goni inne wielkie kluby pod tym kątem. Real Madryt zarabia co najmniej 110 mln euro, Barcelona 105 mln, Manchester United 85,5 mln, Chelsea i Arsenal po 68,4 mln, Bayern 60 mln, a Manchester City 57 mln. Za Juventusem najdują się Tottenham (34,2 mln) czy Liverpool (31,9 mln).

Efekt Cristiano Ronaldo?

Duży wpływ na ostateczne kwoty zawartej w nowej umowie miał prawdopodobnie Cristiano Ronaldo. Włoskie media piszą wręcz o "efekcie Cristiano Ronaldo". Portugalczyk latem przyszedł do Juventusu z Realu Madryt za 100 mln euro i z miejsca stał się największą gwiazdą drużyny, zwiększając jej potencjał nie tylko pod względem czysto sportowym, ale również marketingowym.