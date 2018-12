Nainggolan stał się ofiarą oszustów, gdy w sierpniu odwiedził kasyno w Monte Carlo. Gang miał później użyć fałszywych czeków w rzymskich bankach. No, ale fakt że Belg był gościem kasyna nie może szczególnie dziwić, bo 30 latek to dość kontrowersyjna postać.

Nainggolan znany jest z prowadzenia niesportowego trybu życia oraz zamiłowania do imprezowania. To m.in. właśnie dlatego latem musiał opuścić Romę. Monchi, dyrektor sportowy, ściągnął do klubu wielu młodych utalentowanych zawodników (m.in. Patrika Schicka, Cengiza Undera czy Justina Kluiverta) i uznał że Nainggolan - choć jest czołowym pomocnikiem ligi - to sprzeda go do Interu za 38 milionów euro. Powód? Belg dawałby zły przykład zawodnikom młodego pokolenia, więc bez żalu się go pozbyto. Obawy Monchiego się potwierdziły. Pomocnik w nowym klubie już zdążył podpaść władzom Interu, kiedy paparazzi zrobili mu zdjęcie w nocnym klubie, a on nazajutrz pojawił się w ośrodku treningowym w tym samym ubraniu, w którym balował do rana.

Nainggolan nie został powołany na mundial w Rosji, więc zrezygnował z występów w kadrze. Teraz zamierza skupić się tylko na Interze.

W tym sezonie Nainggolan, licząc rozgrywki Serie A i Ligę Mistrzów, zagrał w 14 meczach i zdobył trzy bramki. Na więcej spotkań nie pozwoliły mu urazy.