Żurkowski to czołowy pomocnik LOTTO Ekstraklasy, a także lider reprezentacji U-21, która wywalczyła awans Euro 2019. W tym sezonie ligowym wystąpił w 14 meczach, zdobył dwie bramki oraz zanotował asystę. Jego rozwój bacznie monitorują skauci Milanu, Fiorentiny oraz Juventusu.

W zeszłym tygodniu gościem programu "Prosto w Szczenę" był Fabio Paratici, dyrektor sportowy Juventusu. Włoch przyznał, że Stara Dama obserwuje jednego z Polaków. Gdy został spytany o Żurkowskiego, to tylko się wymownie uśmiechnął i powiedział, że to: "wyróżniający się piłkarz w swojej kategorii wiekowej". Według calciomercato.it, gdyby Juve zaoferowało około 5 milionów euro, to Górnik sprzedałby 21 latka.

Gdyby Juventus faktycznie ściągnął Żurkowskiego, to Polak niemal na pewno od razu udałby się na wypożyczenie do mniejszego klubu Serie B.