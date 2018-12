skokens godzinę temu Oceniono 3 razy -3

Milik sie ale wycwanil. Z gry goli nie trafia, (albo nie trafia w bramke albo bramkaz robi robote). Nawet karne musi powtarzac bo sedziowie nie wierza, ze serio strzelil gola XD Wiatr w oczy wieje to wpadl na pomysl, ze bedzie "walil z dalsza" i mu wychodzi! XD Łeb ma na karku chłop! Ale tak serio, to gol, to gol. Gratulacje. Oby czesciej!