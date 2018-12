Piątek w 17. minucie wykorzystał fatalny błąd bramkarza Romy. Z dystansu uderzył Oscar Hiljemark, piłka leciała w środek bramki, ale Robin Olsen nie złapał jej w ręce. Futbolówka przeleciała mu między nogami. Zanim zorientował się, co się dzieje, dopadł do niej Piątek, który wślizgiem wepchnął ją do bramki. "La Gazzetta dello Sport" o tym zagraniu Polaka pisze, że wykorzystał fatalny błąd bramkarza, ale i chwali go za agresywny atak na piłkę.

Inni też wysoko oceniają postawę Piątką. "Zaczyna tworzyć się osobowość, a potem wykorzystał doskonałą szansę na gola. Dostrzegł, że Olsen może popełnić błąd, a potem wślizgiem wepchnął piłkę do bramki. Przez resztę meczu mocował się z defensorami Romy" - pisze o Polaku tuttomercatoweb.com. które wystawiło mu za ten mecz najwyższą notę w zespole - "6,5".

Taką samą ocenę dostał Polak od włoskiej edycji Eurosportu. "Znów jest najlepszym strzelcem ligi z 12 trafieniami po tym, jak Olsen nie złapał piłki. W drugiej połowie szwedzki bramkarz zatrzymał jego strzał. Jest zawsze groźny w ataku." - uzasadnia serwis, który wyżej w ekipie Piątka ocenił tylko Hiljemark, bo na "7".

Piątek z 12 trafieniami jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A. Polak ma o jednego gola więcej od Cristiano Ronaldo (Juventus) oraz o dwa od Ciro Immobile (Lazio). W pierwszej dziesiątce strzelców jest jeszcze Arkadiusz Milik z ośmioma bramkami.

Genoa przegrała 2:3 z Romą na wyjeździe, choć dwa razy prowadziła. Zespół Krzysztofa Piątka ma 16 punktów i zajmuje 16. miejsce w Serie A. W następnej kolejce podejmie u siebie Atalantę (sobota, godz. 15).