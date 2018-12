Arkadiusz Milik strzelił przepięknego i zwycięskiego gola z rzutu wolnego w 91. minucie spotkania Cagliari - Napoli. To ósma bramka Polaka w tym sezonie Serie A, co już teraz sprawia, że jest to najbardziej udany jego sezon za granicą. Cały mecz w barwach drużyny z Neapolu rozegrał też Piotr Zieliński. Po 16. kolejce Serie A Napoli jest drugie i ma 38 punktów, o osiem mniej niż prowadzący Juventus.

"To była magia a la Diego" - widzimy na okładce "Corriere dello Sport".

Zwycięski gol Milika zapewnił mu bardzo wysokie noty od włoskich serwisów. Najwyższą ocenę wystawił mu serwis TUTTOmercatoWEB.com - w dziesięciostopniowej skali przyznał mu osiem punktów, Zieliński zasłużył na sześć. O Miliku napisano tak: "Były pochwały po goli w Bergamo i krytyka za mecz z Liverpoolem. Dwa tygodnie komplementów i rugania. Polski napastnik zdecydował o wyniku kolejnego spotkania po perle z rzutu wolnego".

Bardzo wysoko oceniły Milika też TuttoNapoli oraz włoska edycja Eurosportu, obie przyznały mu po 7,5 punktu. "To najlepszy piłkarz Napoli i mąż opatrznościowy klubu" - czytamy w Eurosporcie. Z kolei Piotr Zieliński dostał "szóstkę" od TuttoNapoli i pół punktu mniej od Eurosportu.

"Tylko" 7 dostał Milik od NapoliSoccer.net, które wypomina Polakowi słabą grę w pierwszej połowie. Za to potem płyną w jego kierunku już same komplementy. "W 91. minucie strzelił tam, gdzie bramkarz nigdy by nie złapał piłki. To napastnik kompletny i nowoczesny, jeśli ktoś jeszcze w to wątpi" - pisze serwis. Piotr Zieliński za to spotkanie dostał "6".

Kolejnym ligowym rywalem Napoli będzie SPAL (sobota, godz. 15).