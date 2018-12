Była 17. minuta meczu na Stadio Olimpico, gdy na strzał z dystansu zdecydował się Oscar Hiljemark. Pozornie prostego uderzenia nie złapał Robin Olsen, który puścił piłkę między nogami. Chociaż bramkarz Romy chciał ofiarnie ratować sytuację, to jego interwencję uprzedził Krzysztof Piątek, który wślizgiem wepchnął piłkę do bramki.

Reprezentant Polski strzelił gola na 1:0. 23-latek w 18. występie w tym sezonie zdobył 18. bramkę. To 12. gol Piątka w tym sezonie Serie A. Były piłkarz Cracovii prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi. Nasz zawodnik o jedno trafienie wyprzedza Cristiano Ronaldo z Juventusu.

Szalony mecz

Na gola Piątka po kilkunastu minutach odpowiedziała AS Roma, a konkretnie Fazio. Genoa jednak po zaledwie dwóch minutach wyszła na prowadzenie za sprawą ładnego gola Hiljemarka, który świetnie znalazł się w polu karnym po zagraniu z rzutu rożnego. Pod koniec pierwszej połowy było już jednak 2:2, bo kapitalną akcję prawą stroną przeprowadził Kluivert i wpakował piłkę do bramki.

Na początku drugiej połowy znowu doszło do kuriozalnego gola, którego strzeliła Genoa, a kolejny fatalny błąd zrobił Olsen. Sędzia przeprowadził jednak analizę VAR i dopatrzył się spalonego. Ta sytuacja dała drugie życie AS Romie i wszystko wykorzystał Cristante, który w 59. minucie oddał bardzo mocny strzał i nie dał szans bramkarzowi. Genoa miała jeszcze okazję wyrównać, ale w 89. minucie meczu Pandev nie strzelił w znakomitej dla siebie okazji.

Piątek doceniony

Piątek świetnie rozpoczął przygodę z Genoą, do której latem trafił z Cracovii. Władze genueńskiego klubu zapłaciły za reprezentanta Polski 4,5 mln euro, ale już teraz w kontekście jego kolejnego transferu wymienia się kwoty liczone w dziesiątkach mln.

Znakomitą formę 23-latka, który ostatni raz na listę strzelców wpisał się w niedzielnym spotkaniu ze SPAL (1:1), docenili dziennikarze "Bilda", którzy umieścili go w gronie 15 najlepszych transferów letniego okna. Obok niego na liście znalazł się m.in. Cristiano Ronaldo (transfer z Realu Madryt do Juventusu), czy Paco Alcacer (wypożyczenie z FC Barcelony do Borussii Dortmund). "Do Włoch trafił z Cracovii za 4,5 miliona euro. Z 17 golami w 17 meczach 23-latek znalazł się na celowniku najlepszych klubów Europy" - czytamy w uzasadnieniu wyboru Polaka.