Massimiliano Allegri jak zwykle ogłosił swoją decyzję podczas piątkowej konferencji prasowej. Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał aż 19 spotkań - 13 w Serie A i 6 w Lidze Mistrzów - w których puścił 12 goli i zachował aż 10 czystych kont. Za to sprowadzony latem z Genoi 26-letni Mattia Perin jak do tej pory zagrał tylko w dwóch meczach Juventusu. W obu zachował czyste konto i dostanie trzecią szansę w bardzo ważnym meczu z Torino, który odbędzie się w sobotę o 20:30. Po 15 kolejkach Juventus ma 43 pkt, aż 8 punktów przewagi nad drugim Napoli. Torino jest szóste z 22 pkt.

Wojciech Szczęsny w znakomitej formie

Bramkarz reprezentacji Polski w tym sezonie jest w znakomitej formie. Niedawno jego agent stwierdził, że mógłby kosztować nawet 80 milionów. - Szczęsny jest wart co najmniej tyle, co Alisson, ale spokojnie. Nie jest na sprzedaż. Zostanie w Juventusie - przyznał Jonathan Barnett, jeden z najbardziej wpływowych agentów w świecie piłki, a przy okazji przedstawiciel Wojciecha Szczęsnego. Według "Tuttosportu" Polak jest jednym z największych beneficjentów przyjścia Cristiano Ronaldo do Juventusu.