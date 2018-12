- Ależ snajper! Arkadiusz Milik strzelił cztery gole z ośmiu strzałów. To najlepsza skuteczność w lidze od listopada! - napisano na oficjalnym koncie instagramowym Serie A.

Arkadiusz Milik przeciętnie rozpoczął ten sezon. W pierwszych 10 kolejkach strzelił zaledwie trzy gole. Ostatnio jednak wrócił do dobrej dyspozycji. W listopadzie strzelił gola z Empoli, a ostatnio trafiał w spotkaniach z Atalantą i Frosinone, w którym zdobył dwie bramki. Ostatnio Milik mógł zagwarantować Napoli awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale w doliczonym czasie gry został kapitalnie zatrzymany przez Alissona w starciu z Liverpoolem (0:1). Mimo to Polak ma wyjść w podstawowym składzie na niedzielne spotkanie z Cagliari.

Co ciekawe, Milik jest najefektywniejszym piłkarzem Serie A. Strzela gola co 104 minuty. Niewiele gorszy jest Piątek, który zdobywa bramkę co 114 minut. Szósty w tym zestawieniu jest Dawid Kownacki - 125 minut. Dopiero dziewiąty jest Ronaldo, który strzela co 134 minuty. Polskim napastnikiem Napoli interesuje się Olympique Marsylia, która chciałaby wypożyczyć go już zimą.