Cristiano Ronaldo musi stawić się przed sądem osobiście. To wymóg hiszpańskiego systemu prawnego. Datę rozprawy wyznaczono na 14 stycznia 2019 roku. Podpisana wtedy zostanie ugoda z hiszpańską agencją podatkową, która oskarżyła Ronaldo o oszustwa podatkowe na łączną kwotę 14,7 mln euro. Podczas rozprawy Portugalczyk przyzna się do winy i zaakceptuje wyrok - 19 mln euro grzywny oraz dwa lata więzienia, do którego nie trafi. Na gruncie hiszpańskich przepisów kara pozbawienia wolności do dwóch lat jest zawieszana dla tych, którzy oszustwa podatkowego dopuścili się po raz pierwszy.

Ronaldo próbował uniknąć kary więzienia w ogóle. Jego adwokat zaproponował podwyższenie grzywny o 375 tys. euro, ale wniosek został odrzucony. Ronaldo spłacił już większość z zasądzonej kary. 6 sierpnia przelał 13,6 mln euro, pozostała kwota to w dużej mierze koszty sądowe i odsetki, które zapłaci po rozprawie.

33-letni Ronaldo latem opuścił Real Madryt. Przeszedł do Juventusu za 112 mln euro. Przez dziewięć sezonów w Realu strzelił 450 goli w 438 meczach, do tego dołożył 125 asyst. Dla Turyńskiego klubu zagrał do tej pory w 15 meczach, strzelił 11 goli i miał osiem asyst.